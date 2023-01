O Laboratório Teuto disponibiliza mais de 90 oportunidades de emprego para o primeiro trimestre de 2023. A indústria farmacêutica oferece vagas para as áreas produtivas, garantia da qualidade e setores administrativos, todas com qualificação para nível médio, técnico e superior e contratação imediata. Confira ao final da reportagem todas as vagas disponíveis.

As oportunidades são para trabalhar na sede do Laboratório, localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) e em modelo home office. São oferecidos benefícios como: refeição no local, vale-alimentação, transporte corporativo com acesso gratuito ao wifi, dentre outros. A companhia também oferece vagas para Pessoas Com Deficiência (PCD’s).

Os interessados em trabalhar no Teuto podem cadastrar os currículos no site do laboratório, onde estão disponíveis as vagas com as suas especificidades, ou encaminhar o currículo para o e-mail: selecao@teuto.com.br, com a área de interesse no assunto. As vagas também são divulgadas e atualizadas nas redes sociais da companhia (Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter).

Além das vagas externas, o Teuto disponibiliza também a oportunidade de crescimento por meio de seleções internas.

Vagas disponíveis:

Analista de Garantia da Qualidade Pleno

Analista de Garantia de Qualidade Júnior

Analista de Validação Sênior

Analista de Garantia da Qualidade Pleno

Técnico de Segurança do Trabalho

Mecânico de Manutenção

Analista de Tecnologia da Informação Sênior

Assistente de Vendas I

Analista de TI PL

Supervisor de Produção

Analista de Otimização de Processos Júnior

Analista de Registros Júnior

Supervisor de Tecnologia da Informação

Analista de Produção Sênior

Eletricista de Manutenção

Analista de Tecnologia da Informação

Analista de Otimização de Processos Sênior

Jovem Aprendiz

Estágio em Pedagogia

Estágio (Desenvolvimento Tecnológico)

Estágio (Desenvolvimento Analítico)