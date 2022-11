A Prefeitura de Luziânia abriu, nesta sexta-feira (18), as inscrições para um concurso público com quase duas mil vagas para a área da educação. São 1.926 vagas para professores, com carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 3.845,63. As inscrições vão até o dia 7 de dezembro e devem ser feitas pelo site da Fundação Aroeira, banca responsável pela realização do concurso.

Do total de vagas, são 321 para início imediato, das quais 34 são reservadas para pessoas com deficiência, e 1.605 para formação de cadastro de reserva. Os aprovados podem ser chamados em até quatro anos, período de validade do concurso.

Para concorrer é necessário ser graduado em pedagogia e pagar a taxa de inscrição de R$ 120. O concurso será realizado em três etapas. As provas objetivas (1° etapa) e discursivas (2° etapa) estão previstas para o dia 18 de dezembro, com caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva contam com 50 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática, 10 de Conhecimentos Gerais e 20 de Conhecimentos Específicas.

A terceira etapa consiste na prova de títulos. Nesta fase, são válidas as especializações com carga horária mínima de 360 horas, mestrados e doutorados. O resultado definitivo do concurso será divulgado no dia 3 de fevereiro de 2023. Para conferir o edital, clique aqui.

