Mais de quatro mil vagas de emprego do Programa Mais Empregos estão disponíveis por meio do Vapt Vupt. O atendimento está disponível em 40 unidades do Vapt Vupt, localizadas em Goiânia e no interior do Estado, e ao contrário dos outros serviços oferecidos, não precisa de agendamento prévio.

Para efetuar cadastro e verificar as vagas disponíveis, o interessado deve comparecer em alguma das agências que oferece o serviço. É necessário apresentar documentação pessoal com foto, número do PIS e a carteira de trabalho, seja a versão física ou digital.

São mais de quatro mil oportunidades de trabalho disponíveis em áreas diversas para todos os níveis de escolaridade. Alguns dos cargos ofertados não exigem experiência na função. Para conferir as agências que ofertam o serviço, o usuário deve acessar o site do Vapt Vupt e pesquisar por "SER - SINE E MAIS EMPREGOS" e selecionar a opção "Intermediação de Mão de Obra".

Qualificação profissional

O Programa Mais Empregos também realiza encaminhamento para cursos nas categorias superior, técnico de nível médio, qualificação e capacitação/atualização profissional. As atividades são realizadas na modalidade presencial e no ensino a distância (EaD).

Os cursos são totalmente gratuitos, indicados de acordo com o perfil profissional de cada candidato. Para verificar em quais agências o serviço está disponível, o interessado deve acessar o site e pesquisar por "SER - SINE E MAIS EMPREGOS" e, em seguida, selecionar a opção "Encaminhamento para qualificação e capacitação profissional".

