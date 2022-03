O novo concurso do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) preencherá 360 vagas, em caráter temporário, sendo 60 imediatas e 300 para formação de cadastro reserva (CR), de acordo com edital publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (30). As vagas são para trabalhar em Brasília, com remuneração inicial de R$8.300 e jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para todos os cargos será necessário possuir formação de nível superior na área de informática com no mínimo cinco anos de experiência ou apresentar título de mestrado ou doutorado. As inscrições começam nesta quarta-feira (30) e terminam no próximo dia 2 de maio. Elas podem ser feitas somente pela internet, na página eletrônica da banca organizadora, que é o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) com taxa de R$44.

A previsão para aplicação da primeira prova objetiva é 5 de junho, tendo estabelecido no edital uma reserva de 20% das vagas para participantes autodeclarados negros e 5% para pessoas com deficiência, conforme estabelece a legislação. A seleção terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério do MAPA.

Saiba como serão as provas

A aplicação das provas objetivas do concurso Mapa está marcada para ocorrer em 5 de junho, somente em Brasília (DF), no período da tarde, com duração de três horas. O exame contará com 90 questões, da seguinte forma:

- Conhecimentos Específicos

- Língua Portuguesa

- Língua Inglesa

- Raciocínio Lógico

