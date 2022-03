Economia Ministério das Comunicações abre 217 vagas para concurso com salário de até R$ 8.300 Confirmação de participação pode ser feita até 14 de março

O Ministério das Comunicações (MCOM) está com processo seletivo simplificado aberto para a contratação, por tempo determinado, de 217 profissionais de nível superior para atuarem em Atividades Técnicas. As inscrições variam entre R$60 a R$70 e permanecerão abertas até o dia 14 de março pelo site da seleção, no portal do Cebraspe. As vagas são para candidatos que po...