O Ministério Público Federal (MPF) em Goiás publicou, nesta quinta-feira (5), o edital do processo seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de estagiários para estudantes dos cursos de Direito, Administração e Arquitetura e Urbanismo. As vagas são destinadas à Procuradoria da República em Goiás (PR/GO), localizada em Goiânia, e às Procuradorias da República nos Municípios de Anápolis e Rio Verde.

Ao todo, são seis vagas - mais cadastro reserva - para o curso de Direito em Goiânia e formação de cadastro reserva em Anápolis e Rio Verde. Já para o curso de Administração há uma vaga – mais cadastro reserva – em Anápolis, e para o curdo de Arquitetura, uma vaga – mais cadastro reserva - em Goiânia.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 9 e 19 de maio (até as 18h) por meio do endereço eletrônico http://www.mpf.mp.br/go/estagie-conosco/processo-seletivo-2022. A prova discursiva está prevista para dia 5 de junho, de forma presencial, das 9h às 10h30. O resultado final do processo seletivo deverá ser divulgado no dia 5 de julho.

Para concorrer, os candidatos devem estar matriculados em uma das Instituições de Ensino Superior (IES) conveniadas com o MPF/GO. Em caso de aprovação no processo seletivo, serão contratados apenas aqueles que tiverem concluído o 2º ano ou 4º semestre do curso superior, quando este for composto de dez ou mais semestres de duração e o 3º semestre do curso superior, quando este tiver menos de dez semestres. O estagiário contratado terá uma jornada semanal de 20 horas e contará com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 976 mensais, além da concessão de auxílio-transporte de R$ 11 por dia e seguro contra acidentes pessoais.

