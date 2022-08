A Policlínica Estadual da Região do Entorno, na cidade de Formosa, abriu nesta quinta-feira (25), as inscrições para processo seletivo em quatro cargos. Os interessados podem fazer as inscrições até a próxima terça-feira (30) e os salários variam entre R$ 1,3 mil e R$ 2,7 mil.

Há uma vaga para técnico em imobilização (salário mensal de R$ 1.570,05) e uma para técnico de segurança do trabalho (salário de R$ 2.700,00). As vagas para fonoaudiologia (R$ 2.721,42) e maqueiro (R$ 1.320,60) são para cadastro reserva. As inscrições podem ser realizadas até as 14h do dia 30 de agosto, no site da Policlínica de Formosa.

A seleção ocorrerá em três etapas, sendo a primeira a análise de currículo, depois uma prova de conhecimentos gerais e específicos e, por fim, uma entrevista pessoal e teste para análise psicolaboral. O currículo será avaliado pela experiência na atuação, tempo de experiência e formação acadêmica.