A prefeitura de Cristalina abriu inscrições para um concurso público na área da saúde, com 29 vagas distribuídas entre os cargos: Enfermeiro (5); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Médico (3); Nutricionista (2); Psicólogo (2) e Técnico de Enfermagem (15). Inscrições podem ser feitas até o dia 10 de fevereiro por meio do site da banca organizadora.

A taxa de inscrição varia de R$ 60,00 a R$ 100,00 e deverá ser paga até o último dia das inscrições. Com carga horária de 32 horas semanais, os salários variam de R$ 2.057,04 a R$ 8.099,52 ao mês.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos, comprovar a escolaridade exigida de nível superior e o registro no respectivo conselho de classe, dentre outros requisitos que constam no edital. Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, aplicada na data prevista de 26 de março de 2023.

Os profissionais selecionados deverão atuar nas seguintes localidades: ESF Marajó I e II Distrito de Campos Lindos; ESF Marajó III Distrito de Campos Lindos; ESF Alphaville Distrito de Campos Lindos; ESF Chapéu do Sol Distrito de São Bartolomeu; Atenção Básica Cristalina.