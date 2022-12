A primeira etapa do concurso para agente de polícia de 3º Classe, da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), será realizada neste domingo (11), a partir das 13h. Com 427 vagas disponíveis, o cargo, cuja remuneração inicial é de R$ 6.353,13, recebeu 54.186 inscrições.

O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização das provas. O interessado deve levar:

- Caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta

- Documento oficial de identificação com foto

- Cartão de Informação do Candidato impresso

A prova objetiva terá duração máxima de cinco horas e será composta de 80 questões, distribuídas por áreas de conhecimento, conforme definido no edital. O local de prova e o cartão de informações do candidato podem ser consultados no site da banca organizadora, o Instituto AOCP.

O concurso será dividido em seis etapas, sendo provas objetiva e discursiva; teste de aptidão física; avaliações psicológica e de vida pregressa; e curso de formação.

Outros cargos

O mesmo concurso também oferece vagas para outros cargos, no entanto, com datas diferentes para realização das provas. Para o cargo de escrivão, serão realizadas no dia 8 de janeiro de 2023 e, para a função de papiloscopista, será no dia 15 de janeiro de 2023.

A maior quantidade de vagas disponíveis é para Agente de Polícia de 3° Classe (427). Para escrivão, há 294 oportunidades disponíveis e para Papiloscopista, 57 vagas. Para estas funções, podem concorrer profissionais graduados em qualquer área. Já para Delegado de Polícia Substituto, com 42 oportunidades disponíveis, é exigida a formação em Direito.

