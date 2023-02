As provas do Concurso Público do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás aplicadas neste último domingo (12) tiveram abstenção de 38,6% dos inscritos. De acordo com a banca organizadora do concurso, Fundação Carlos Chagas, dos 42 mil inscritos, compareceram apenas 25.957.

As provas foram aplicadas em 15 localidades diferentes na cidade de Goiânia (GO). Segundo dados estatísticos divulgados pela FCC, 8.962 inscritos se declararam negros e outros 1.196 concorreram em vagas para pessoas com deficiência. As remunerações variam de R$7.591,37 (técnico) a R$14.271,70 (analista). Também haverá formação de cadastro de reserva.

Leia também:

- Acidente com ônibus que levava candidatos para o concurso do TRT em Goiás deixa dois mortos

- Candidatos do concurso do TRT-GO mortos em acidente de ônibus a caminho da prova são enterrados

Conforme cronograma do edital, o gabarito oficial deverá ser divulgado nesta segunda-feira (13). Já o Resultado Preliminar das Provas Objetivas e Discursiva-Redação está previsto para ser divulgado no dia 5 de abril.

Acidente

Dois candidatos do concurso do TRT morreram em um acidente de ônibus a caminho da prova na noite do último sábado (11). O veículo saiu de Montes Claros, em Minas Gerais, com destino a Goiânia levando inscritos do concurso e bateu frontalmente com uma carreta, deixando nove feridos e dois mortos.

Clewton Laercio Souza Oliveira, de 42 anos, e Amarildo Nunes Lopes, que completaria 50 anos no sábado (11), morreram no acidente. Conforme informações da Santa Casa Memorial, Clewton foi velado na Capela Amor do Memorial Santa Casa e enterrado no Cemitério do Bonfim, em Montes Claros, neste domingo (16h).

Já Amarildo foi velado na Capela da Funerária Avelar e sepultado por volta de 8h30 desta segunda-feira (13), também no Cemitério do Bonfim.

A Administração do Tribunal Regional do Trabalho emitiu uma nota sobre o acidente. “O TRT de Goiás lamenta que uma tragédia dessa natureza tenha vitimado pessoas que buscavam a realização de um sonho e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas por essa perda irreparável”, informou o órgão.