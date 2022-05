A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), vai reforçar o quadro funcional do órgão por meio de um concurso público. A previsão é de que 35 técnicos ambientais e 63 analistas ambientais sejam efetivados.

No começo de 2023, os aprovados já devem estar pleno exercício. Segundo o Governador Ronaldo Caiado, esse reforço no quadro de servidores já estava previsto no plano orçamentário do estado para o ano que vem. O anuncio do concurso da Semad foi feito em dezembro de 2021 pelo governador.

Andréa Vulcanis, secretária e titular da pasta, lembra que a além do referido concurso do meio do ano, a Semad já está realizando um processo seletivo que vai contatar 41 pessoas para vagas temporárias nas áreas de engenharia.

“É importante deixar muito claro que as contratações temporárias não têm caráter substitutivo do concurso que estamos elaborando”, esclarece Andréa.

O Superintendente de Gestão Integrada da Semad, Brunno Alves de Oliveira Brito, explicou que no momento estão em fase de contratação da banca para a realização do concurso.