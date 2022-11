A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal, oferta na terça-feira (29), 1.114 vagas de emprego. As oportunidades são para diversas áreas de atuação, como atendimento, vendas, financeiro e limpeza. Os destaques são para as funções de atendente de telemarketing, com 500 vagas disponíveis.

Para se candidatar, o interessado deve comparecer à sede do Sine, na Rua 1 do Setor Central, com documentos pessoais, comprovante de endereço atualizado e carteira de trabalho física ou digital. O candidato pode também agendar o atendimento pelo aplicativo prefeitura24horas, disponível para Android e IOS.

O Sine Goiânia capta e concentra as vagas de emprego abertas no município, cadastra os trabalhadores interessados nas oportunidades e encaminha às empresas os candidatos que se enquadram nos requisitos exigidos para os postos de trabalho. Para tirar dúvidas, o telefone de contato do Sine é (62) 3224-1476.

Confira as vagas disponíveis

Açougueiro: 1

Administrador de empresas: 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria: 8

Ajudante de eletricista: 8

Ajudante de estruturas metálicas: 12

Ajudante de motorista: 3

Ajudante de obras: 54

Ajudante de serralheiro: 4

Almoxarife: 2

Assistente administrativo: 1

Atendente balconista: 18

Atendente de bar: 1

Atendente de lanchonete: 1

Atendente de mesa: 4

Atendente de padaria: 2

Atendente de telemarketing: 500

Auxiliar administrativo: 3

Auxiliar de almoxarifado: 2

Auxiliar de cozinha: 12

Auxiliar de estoque: 5

Auxiliar de faturamento: 1

Auxiliar de limpeza: 26

Auxiliar de linha de produção: 13

Auxiliar de logística: 5

Auxiliar de marceneiro: 2

Auxiliar de mecânico de autos: 1

Auxiliar de pedreiro: 10

Auxiliar de pessoal: 1

Auxiliar de torneiro mecânico: 2

Auxiliar financeiro: 1

Azulejista: 3

Barman: 5

Bilheteiro de cinema: 6

Borracheiro: 1

Camareira de hotel: 6

Carpinteiro: 1

Carpinteiro de obras: 15

Caseiro: 1

Chefe de serviço de limpeza: 1

Churrasqueiro: 1

Costureira de máquina reta: 1

Costureira em geral: 1

Cozinheiro de restaurante: 3

Cumim: 7

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico): 1

Eletricista de baixa-tensão: 1

Eletricista de instalações: 3

Eletricista de instalações de prédios 2

Eletricista de manutenção industrial: 10

Empacotador, a mão: 1

Empregado doméstico nos serviços gerais: 4

Encarregado de açougue: 1

Engenheiro civil: 4

Engenheiro elétrico: 2

Estoquista: 7

Frentista: 2

Garçom: 2

Gerente de restaurante: 1

Gerente geral de vendas: 1

Gesseiro: 10

Guardador de carro: 8

Instalador de alarme: 2

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança: 2

Instalador-reparador de equipamentos de transmissão em telefonia: 4

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados: 14

Jardineiro: 10

Lavadeiro, em geral: 1

Lixador de móveis metálicos: 2

Lubrificador auxiliar mecânico: 3

Maître de bar: 3

Marceneiro: 1

Mecânico de auto em geral: 3

Mecânico de automóvel: 3

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração: 1

Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares: 2

Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores): 2

Mecânico de suspensão: 1

Mensageiro: 2

Montador: 3

Montador de estruturas metálicas: 5

Montador soldador: 15

Motofretista: 7

Motorista de caminhão: 11

Motorista entregador: 7

Operador de caixa: 21

Operador de empilhadeira: 1

Operador de máquina na fabricação de artefatos de cimento: 8

Operador de máquinas fixas: 2

Operador de retro-escavadeira: 1

Operador de tesoura volante e guilhotina, no acabamento de chapas e metais: 2

Operador de tratores: 5

Pedreiro: 36

Pesquisador de preços: 2

Pintor de obras: 1

Pintor de paredes: 10

Promotor de vendas: 3

Recepcionista atendente: 3

Recepcionista de hotel: 1

Repositor em supermercados: 9

Repositor de mercadorias: 4

Representante comercial autônomo: 2

Saladeiro: 2

Serralheiro: 3

Serralheiro montador: 3

Servente de obras: 27

Soldador: 2

Tapeceiro de móveis: 1

Técnico de edificações: 1

Técnico de operações de telecomunicações: 2

Técnico de refrigeração (instalação): 1

Técnico eletrônico em geral: 2

Telefonista: 2

Topógrafo: 1

Torneiro mecânico: 2

Vendedor de serviços: 12

Vendedor interno: 12

Vendedor pracista: 10

Leia também:

Aparecida oferta 974 vagas de emprego nesta semana; confira

Supermercado oferece 248 vagas de emprego para a Grande Goiânia