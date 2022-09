A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu, nesta segunda-feira (5), inscrições para vagas de Assistente de Gestão Administrativa (Nível Médio) e Analista de Gestão Governamental (Nível Superior). As inscrições podem ser realizadas até 6 de outubro pelo site do Núcleo de Seleção da UEG.

Para se inscrever, os interessados devem pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 para o cargo de assistente e R$ 110,00 para o cargo de analista. No momento da inscrição, o candidato deverá informar a cidade que deseja trabalhar e realizar as provas.

Ao todo, são oferecidas 159 vagas, sendo 53 para assistentes e 106 para analistas, com salários de R$ 3.198,17 e R$ 5.330,27, respectivamente. Além do valor fixo, os aprovados possuem um benefício de vale-alimentação no valor de R$ 500,00 mensais.

O processo de seleção será composto por três etapas: prova objetiva, avaliação de títulos e avaliação pela equipe multiprofissional (exclusiva aos candidatos com deficiência). As provas objetivas serão aplicadas no dia 6 de novembro em Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia.

Os candidatos aprovados na 1ª etapa terão entre os dias 1 e 7 de dezembro para entregar a documentação exigida no edital. A divulgação dos selecionados será no dia 18 de janeiro e o resultado final no dia 28 de fevereiro.

