Economia Empresários goianos comemoram novo sistema de incidência de ICMS sobre o biodiesel A aprovação e normatização do Convênio ICMS 206/21 traz solução tributária para os impostos de comercialização do biocombustível no Brasil

Empresários goianos do setor do biodiesel comemoram na noite desta quinta-feira (24) a aprovação e normatização do Convênio ICMS 206/21 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), do Ministério da Economia. O documento traz solução para os tributos de comercialização do biocombustível no Brasil, que atende anseios dos agentes da cadeia de produção. O evento...