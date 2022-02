Economia Empresários propõem mudanças para IPTU em Goiânia Com a intenção de debater essas propostas, 15 representantes de entidades do setor produtivo foram ao Paço para tentar uma reunião com o prefeito sobre o assunto na tarde desta segunda, mas não foram atendidos

Um grupo que reúne empresários de diversos segmentos quer propor à Prefeitura de Goiânia alterações no código tributário diante do aumento nos tributos municipais. Um documento assinado por 23 nomes do setor produtivo está pronto para ser apresentado ao prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e inclui até mesmo pedido para prorrogar a data de pagamento à vista do Impost...