A HP Transportes abriu 130 vagas para contratação imediata de motoristas de ônibus. Para se candidatar, é necessário ter ensino fundamental completo, carteira de habilitação categoria “D” ou “E” e EAR averbado (aptidão para conduzir categorias A, B, C, D ou E). Quem não tiver o curso vigente de condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros, poderá realizar gratuitamente pela empresa.

O curso de formação de motoristas é realizado pela concessionária de transporte coletivo em parceria com o Sest Senat. Com duração de uma semana, as aulas têm uma parte teórica, realizada online ou presencial, e uma parte prática, realizada na sede da HP. Para os candidatos selecionados, o curso é gratuito e possui carga horária das 7:30h às 17:20h.

Com carga horária de 25 horas semanais, o salário é R$ 1.325,21, com vale-alimentação no valor de R$ 455,69, vale-transporte (cartão funcional) e plano de saúde. As vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência.

Para os interessados, as inscrições devem ser realizadas na sede da HP, localizada na Avenida dos Alpes, 450, Vila União, próximo ao Terminal Bandeiras, em Goiânia, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Para se inscrever, é preciso apresentar CNH, EAR averbado e carteira de trabalho.

Leia também:

Goiás tem alta no emprego com saldo de 13.166 novas vagas em abril, aponta Caged

Mais de 900 vagas de emprego são oferecidas em Aparecida