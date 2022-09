Economia Empresa diz que cumpriu metas muito além de indicadores

A Enel pagou R$ 2,2 bilhões pela Celg-D num leilão de privatização em 2016. Nos últimos meses, o governador Ronaldo Caiado defendia que a Enel perderia a concessão em 2023 por descumprimento de indicadores de qualidade do serviço, definidos no contrato de regulação. Mas, segundo o presidente da Enel no Brasil, Nicola Cotugno, os indicadores que qualificam a infraestr...