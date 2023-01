A Rápido Araguaia, abriu nesta segunda-feira (16) 146 vagas de emprego. A empresa do Grupo Odilon Santos e concessionária do transporte coletivo em Goiânia e Região Metropolitana. São oportunidades para motorista de ônibus, mecânicos, eletricista de auto, controlador de tráfego, lanterneiro e outros.

A empresa oferece benefícios além do salário e algumas funções ainda têm desconto em academias de ginástica, farmácias, universidades e universidades corporativas. Os interessados podem fazer inscrição para o processo seletivo pelo site ou obter informação pelo WhatsApp: (62) 98523-0289.

Veja abaixo as vagas e informações disponíveis na empresa:

• Motorista: 115 vagas

Salário R$ 1.449,28 + benefícios (Vale-alimentação R$ 509,70; Cartão Passe-Livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidades, universidade corporativa);

Atividades: realizar o transporte de passageiros com atenção e segurança;

Requisitos: CNH categoria D/E. Ter o curso de transporte coletivo de passageiros, ou ter o interesse em realizar, com ou sem experiência.

Horário de trabalho: carga-horária de 25h semanais e disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino (das 3h50 às 13h30) ou vespertino (das 14h às 00h), sendo:

– 24 vagas para o turno vespertino: garagem Noroeste – Setor Mansões Rosas de Ouro

– 44 vagas para o turno vespertino: garagem Oeste – Jardim Presidente

– 17 vagas para o turno matutino: garagem Oeste – Jardim Presidente

– 22 vagas para o turno vespertino: garagem Sul – Jardim Santo Antônio

– 8 vagas para o turno matutino: garagem Sul – Jardim Santo Antônio

• Mecânico: 9 vagas

Salário R$ 2.280,54 + benefícios (Vale-alimentação R$ 898,00; Cartão Passe-Livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidades, universidade corporativa);

Atividades: fazer a manutenção corretiva e preventiva dos veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão de freios, direção, regulagem de motores e suspensão;

Requisitos: ensino fundamental e experiência com mecânica diesel;

Horário de trabalho: das 8 às 16h20, escala 6×1, uma folga semanal, sendo: 01 vagas para garagem Noroeste – Setor Mansões Rosas de Ouro, 04 vagas para a garagem Oeste – Jardim Presidente e 2 vagas para a garagem Sul. 01 vaga para garagem Oeste no turno Noturno 19h a 1h40.

• Lavador: 04 vagas

Salário R$ 1.302,00 + benefícios (Vale-alimentação R$ 898,00; Cartão Passe-Livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidades, universidade corporativa);

Atividades: realizar a limpeza interna e externa dos ônibus;

Requisitos: ensino fundamental, não é necessária experiência;

Horário e local de trabalho: 01 vaga para a garagem Sul – Jardim Santo Antônio, com escala das 18 às 01h40, uma folga semanal, e 03 vagas para a garagem Oeste – Jardim Presidente, sendo 02 diurnas (das 8h às 16h20 com uma folga semanal) e 1 noturna (escala das 18h às 01h40, uma folga semanal).

• Controlador(a) de Tráfego: 03 vagas

Salário: R$ 1.565,08 + benefícios (Vale-alimentação R$ 898,00; Cartão Passe-Livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidades, universidade corporativa);

Atividades: preparar e realizar todas as rotinas operacionais na soltura da frota para o ciclo operacional; corrigir eventuais inconformidades e recepcionar todos os veículos recolhidos ao final do ciclo operacional;

Requisitos: ensino médio e conhecimento em informática;

Horário e local de trabalho: escala 6×1, das 18h às 01h48, 1 para garagem oeste e 2 para garagem sul

• Eletricista de auto: 03 vagas

Salário: R$ 3.257,89 + benefícios (Vale-alimentação R$ 898,00; Cartão Passe-Livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidades, universidade corporativa);

Atividades: recondicionar e testar peças e componentes elétricos através de ferramentas e equipamentos;

Requisitos: ensino fundamental e experiência na área de elétrica de auto;

Horário e local de trabalho: das 8 às 16h20, com uma folga semanal (02 vagas para a garagem Oeste – Jardim Presidente – e 01 vaga para a garagem Sul – Jardim Santo Antônio);

• Lanterneiro (a): 03 vagas

Salário: R$ 2.280,54 + benefícios (Vale-alimentação R$ 898,00; Cartão Passe-Livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidades, universidade corporativa);

Atividades: analisar o veículo a ser reparado, preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura e confeccionar peças simples para pequenos reparos;

Requisitos: ensino fundamental e experiência com lanternagem de veículos pesados;

Horário e local de trabalho: das 8 às 16h20, com uma folga semanal (02 vagas para garagem Noroeste – Setor Mansões Rosas de Ouro – e 01 vaga para a garagem Oeste – Jardim Presidente);

• Pintor(a): 03 vagas

Salário: R$ 2.597,93 + benefício (Vale-alimentação R$ 898,00; Cartão Passe-Livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidades, universidade corporativa);

Atividades: realizar a pintura de veículos, envolvendo manuseio de tinta, catalizador, preparação de massa, lixagem, impapelação e verificação/inspeção da pintura dos veículos;

Requisitos: experiência anterior com pintura de veículos;

Horário de trabalho: das 8h às 16h20, com uma folga semanal, sendo: 01 vaga para a garagem Oeste – Jardim Presidente – e 02 vagas para a garagem noroeste.

• Auxiliar de pintura: 02 vagas

Salário: R$ 1.307,31 + benefícios (Vale-alimentação R$ 809,00; Cartão Passe-Livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidades);

Atividades: auxiliar o pintor de automóvel;

Requisitos: ensino fundamental incompleto, não é necessário experiência prévia;

Horário de trabalho: das 8 às 16h20, escala 6×1, com uma folga semanal, sendo: 01 vaga para a garagem Oeste – e 01 vaga para a garagem Noroeste – Setor Mansões Rosas de Ouro.

• Analista de experiência do colaborador: 01 vaga

Benefícios: Auxílio home-office, Cartão Passe-Livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; e descontos em universidades; Universidade corporativa;

Atividades: atuará como parte da Squad de Employer Experience do Grupo Odilon Santos. Será um agilista: acompanhar, conduzir e analisar entrevistas; análise e tratamento de dados; participar e conduzir dinâmicas criativas com foco em solução de problemas com inovação; desenvolver, aplicar e analisar pesquisas quantitativas e qualitativas; participar de treinamentos envolvendo e aplicando metodologias ágeis; e propor soluções de melhoria de processos;

Requisitos: ensino superior cursando; experiência com metodologias ágeis; pacote Office intermediário; conhecimento em ferramentas como Canva e similares será um diferencial;

Horário de trabalho: expediente comercial, de segunda a sexta-feira, em regime de teletrabalho.

• Assistente de RH: 01 vaga

Benefícios: Vale-alimentação; Cartão Funcional Passe-Livre; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; Pilla (consultoria financeira); convênio com universidades e com o Sesc; e Universidade corporativa;

Atividades: realizar recrutamento e seleção de candidatos; realizar treinamentos de integração; curadoria de conteúdos e construção de trilhas de conhecimento em universidade corporativa; levantamento de dados e indicadores; análise de dados e elaboração de relatórios;

Requisitos: superior cursando ou concluído em Psicologia ou Administração de Empresas, conhecimento básico em Excel. experiência em algum subsistema de RH e desejável experiência com plataforma de recrutamento e seleção;

Perfil esperado: profissional comunicativo, dinâmico, com hábito de aprendizado contínuo, senso de urgência e capacidade de priorização de demandas. A empresa busca quem ame desafios e tenha como objetivo aprender novos conceitos, trabalhando com metodologias ágeis.

Horário e local de trabalho: expediente comercial com modelo híbrido (2 dias em home office) e três dias na empresa.