A empresa do transporte coletivo Rápido Araguaia está ofertando mais de 150 vagas de emprego em Goiânia. As ofertas são para motoristas e mecânicos e a seleção vai incluir interessados mesmo sem experiência na área com curso de qualificação oferecido pela empresa sem custo para o candidato.

O número de vagas divulgado pela empresa são de 142 para motorista com salário de R$1.449,28 que precisam ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D ou E e o curso de transporte coletivo de passageiros ou interesse em fazer. Além do salário, a empresa divulgou que os trabalhadores terão direito vale alimentação, cartão passe-livre, plano de saúde e odontológico. Eles também terão direito a descontos em academias de ginástica, farmácias, universidades e universidade corporativa.

Outras 11 vagas são para mecânicos com salário de R$ 2.280,54 e benefícios semelhantes os candidatos precisam ter experiência comprovada em mecânica a diesel. As atividades incluem fazer a manutenção corretiva e preventiva dos veículos do transporte coletivo, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão de freios, direção, regulagem de motores e suspensão.

Os interessados devem fazer inscrição para o processo seletivo pelo site ou pelo WhatsApp: (62) 98523-0289.

Veja abaixo as informações de cada cargo ofertado pela empresa:

Motorista 25h – 142 vagas

Salário: R$ 1.449,28

Benefícios: Vale Alimentação R$ 509,70; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; descontos em universidades, universidade corporativa.

Atividades: Realizar o transporte de passageiros com atenção e segurança.

Requisitos: CNH categoria D/E. Ter o curso de transporte coletivo de passageiros, ou ter o interesse em realizar, com ou sem experiência.

Etapas de seleção: Entrevista online e turma de formação para candidatos sem experiência em 10 dias, turma de treinamento de motorista com experiência em 5 dias.

Horário de trabalho: Carga-horária de 25h semanais. Disponibilidade para trabalhar em turnos matutino (disponibilidade das 3h50 às 13h30) ou vespertino (disponibilidade das 14h às 00).

Mecânico – 11 vagas

Salário: R$ 2.280,54

Benefícios: Vale Alimentação de R$ 898,24; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Gympass; Medipreço; descontos em universidades, universidade corporativa.

Atividades: Fazer a manutenção corretiva e preventiva dos veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão de freios, direção, regulagem de motores e suspensão.

Requisitos: Ensino fundamental. Necessária experiência com mecânica diesel.

Horário de trabalho: Escala 6x1, diurno. Das 8h às 16h20, com uma folga semanal