A empresa Rápido Araguaia, pertencente ao Grupo Odilon Santos, está com 134 vagas em aberto. As oportunidades são para emprego e estágio nas áreas administrativa e operacional e os salários chegam a R$ 3,2 mil.

Entre as vagas ofertadas, estão oportunidades para motoristas de ônibus, tanto para 25 horas quanto 44 horas semanais, mecânicos, auxiliar de almoxarife, eletricista, lavador, pintor, além de estágio em Engenharia Mecatrônica, Mecânica ou Elétrica.

Para participar do processo seletivo, é preciso se inscrever pelo site do grupo. Mais detalhes sobre as vagas podem ser obtidas pelo WhatsApp (62) 98523-0289.

Confira a relação de vagas disponíveis:

Analista de Experiência do Colaborador 1 vaga

Assistente Administrativo - exclusiva para pessoas com deficiência - 1 vaga

Assistente de Planejamento e Manutenção - 1 vaga

Auxiliar de almoxarife - 1 vaga

Controlador(a) de Tráfego - 1 vaga

Eletricista de auto - 2 vagas

Estagiário/a em Engenharia Mecatrônica, Mecânica ou Elétrica - 1 vaga

Lanterneiro/a - 4 vagas

Motorista 25h - 111 vagas

Lavador - 2 vagas

Mecânico - 5 vagas

Motorista semi-urbano 44h semanais - 2 vagas

Pintor/a - 1 vaga

Vistoriado - 1 vaga

