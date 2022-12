A Coca-Cola Bandeirantes, empresa fabricante dos produtos Coca-Cola para os estados de Goiás e Tocantins, oferece 21 oportunidades de empregos em Trindade e Aparecida de Goiânia, municípios da Região Metropolitana da capital (veja abaixo).

As oportunidades de trabalho são para as áreas de motorista entregador de vendas, repositor, ajudante de motorista PcD (pessoa com deficiência), auxiliar de depósito e auxiliar de depósito PcD, operador de empilhadeira e motorista carreteiro. Os interessados devem encaminhar o currículo para o seguinte e-mail: bandrh@rebic.com.br.

Confira as vagas e os requisitos:

03 Vagas - Motorista entregador de vendas

Requisitos:

Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado;

Possuir CNH categoria D;

Experiência comprovada na função

Disponibilidade de horário

05 Vagas - Repositor

Requisitos:

Ensino médio completo;

CNH categoria A;

Ter moto;

Experiência não é um requisito obrigatório.

Disponibilidade de horário.

02 Vaga - Ajudante de motorista PCD

Requisitos:

Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado;

Experiência não é um requisito obrigatório.

Disponibilidade de horário.

02 Vagas - Auxiliar de depósito PCD

Requisitos:

Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado;

Experiência não é um requisito obrigatório.

Disponibilidade de horário.

05 Vagas - Auxiliar de depósito

Requisitos:

Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado;

Experiência não é um requisito obrigatório.

Disponibilidade de horário.

03 Vagas - Operador de empilhadeira

Requisitos:

Ensino fundamental completo

Experiência na área.

Curso de operador de empilhadeira (40 horas)

Disponibilidade de horário.

01 Vaga - Motorista carreteiro

Requisitos:

Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado

Experiência em 7 ou 9 eixos

Cnh categoria E

Disponibilidade de horário.

Leia também:

- Sine oferta mais de 1 mil vagas de emprego, em Goiânia; confira

- Inscrições para processo seletivo na CEAP-SOL com salário de até R$ 4,6 mil terminam nesta quinta

- Mercado mais informal e desigual para os goianos