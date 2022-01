Economia Empresas aéreas estão liberadas para cobrar remarcação de passagem Desde março de 2020, em razão da pandemia de Covid-19, a remarcação de passagens estava isenta de cobrança

Com a perda de validade das leis que flexibilizaram as regras de remarcação de passagens aéreas em 31 de dezembro, companhias têm autorização para voltar a cobrar taxas para alteração de voos e passam a ter no máximo sete dias para reembolsar o consumidor caso a própria empresa cancele a viagem. Desde março de 2020, em razão da pandemia de Covid-19, a remarcação de pas...