Economia Empresas afirmam que Facebook copiou nome e logo da Meta O caso da Meta dos computadores não é único, o nome também aparece como revista sobre motociclismo e firmas de ramos variados

No último dia 28, o Facebook anunciou que o grupo que reúne todas as suas marcas, como WhatsApp, Instagram e a própria rede social Facebook, agora se chama Meta. O nome faz referência ao metaverso que seu fundador, Mark Zuckerberg, deseja construir, uma rede com avatares, acessada por dispositivos de realidade aumentada, que mescla o mundo físico e virtual. O conceito de...