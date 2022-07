Economia Empresas goianas inauguram hotel boutique com modelo de multipropriedade, em Gramado (RS) Empreendimento teve investimentos na ordem de R$ 40 milhões; pesquisa aponta que a cidade do Rio Grande do Sul é a segunda do País mais procurada para passeio durante o inverno

Com o turismo aquecido durante o inverno na serra gaúcha, foi inaugurado nesta quinta-feira (7) o Laghetto Chateu, em Gramado, no Rio Grande do Sul, que é o primeiro hotel boutique do Brasil com o modelo de multipropriedade. Com quase 100% das suítes vendidas e um investimento de cerca de R$ 40 milhões, o projeto foi idealizado pelo grupo Laghetto Golden Multip...