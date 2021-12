Economia Empresas perderam R$ 670 bi durante debate dos precatórios Prejuízo compreende a queda de 18,7% acumulada pelo Ibovespa ao longo da maior parte dos quase 5 meses de discussões sobre o tema em Brasília

O bom humor do mercado doméstico demonstrado com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios pelo Senado surgiu apenas na reta final das discussões sobre o projeto que adia o pagamento de dívidas judiciais do governo e permite um drible na regra do teto de gastos. Ao longo da maior parte dos quase cinco meses de debates sobre o tema em Brasíli...