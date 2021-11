O Órion Complex inaugurou na última sexta-feira (19), juntamente com o Clarion Goiânia Órion, a tão esperada decoração natalina. Ela pode ser ser contemplada em vários pontos do complexo.

De acordo com o empreendimento, são diversas opções para fotografar e admirar, com destaque para uma árvore de natal com 10 metros de altura, instalada no jardim do retorno entre as Avenidas Portugal e Mutirão. Na área interna, o destaque é uma poltrona iluminada que está no shopping e pode proporcionar belas fotos para os visitantes.

Evento

A inauguração do Natal Iluminado Órion foi realizada no início de sexta começando com uma apresentação do Coral Núcleo. O evento contou com a presença do Papai Noel e passeio de trenzinho, cujo ingresso foi a doação de dois quilos de alimento não perecível que serão destinados para instituições filantrópicas.