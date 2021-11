A tradicional Feira típica do Sul do País, FenaSul, traz um pedacinho da cultura gaúcha para os goianos até o dia 28 de novembro. A Feira, que chega à sua 14ª. Edição, reúne atrações culturais, moda, produtos típicos e gastronomia da região.

Segundo o organizador da feira, Sérgio Silva, são mais de 50 expositores com produtos tradicionais, festival de Cucas, artesanato, decoração, moda couro, os deliciosos chocolates de Gramado, salames, queijos, vinhos, entre outros.

Caso do Gaúcho

Quem visitar a feira pode conhecer a casa do gaúcho e tirar fotos com trajes típicos no estúdio temático montado no evento.

Apresentações

Todos os dias acontecerão ainda apresentações do Grupo De Danças Típicas Gaúchas “Herdeiros Farroupilha”, vindo direto de Porto Alegre para a Fenasul.



Gastronomia

Na gastronomia, uma variedade de opções, como as tradicionais Cucas produzidas por descendentes de alemães há mais de 10 anos, porco no rolete, a tradicional costela gaúcha à moda fogo de chão, stands de salames, queijos e vinhos, dentre outras delícias!

Serviço

FenaSul 2021

Data: 20 a 28 de Novembro

Local: Goiânia Arena

Horários: segunda a quinta das 16h às 22h / sexta das 16h às 23h /sábados e domingos das 12h às 23h

Valor do ingresso:

R$ 8,00 (*valor já de meia entrada para todos)

* Menores de 10 anos têm entrada gratuita

Confira toda programação em: www.fenasul.com.br