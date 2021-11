Garçom, concierge, manobrista, café Nespresso, dispensers com água engarrafadas, energético, suplementos, toalhas de rosto e banho, frutas e mix de castanhas a disposição. Estamos falando de uma padaria? De um restaurante? Clube? Não! Trata-se de uma academia de luxo que chega a Goiânia em janeiro de 2022, A O2 Fitness! Como divulgado pela empresa:"A academia dos endinheirados de Brasília".

A academia fica localizada na avenida Deputado Jamel Cecílio (Jardim Goiás) e deve iniciar sua operação em janeiro de 2022.

Segundo a empresa, as inscrições são restritas para "um seleto grupo de membros, a um ticket médio de R$ 1000,00". Além de tratamento vip nos treinamentos individualizados, o local oferece equipamentos de alta tecnologia. Há ainda programas especiais para a terceira idade.

Quatro zonas de treino estão distribuídas no local. Todos com temática própria, climatização, sonorização, iluminação e aroma (fragrância própria) personalizados.

Burn Zone

Na Burn Zone, o objetivo é a queima calórica intensa em atividades de 30 minutos. Entre as modalidades oferecidas, a Boot Camp, inspirada no treinamento militar norte-americano e que promete trabalhar todas as partes do corpo em uma aula. A Zen Zone foi idealizada para o relaxamento e atividades como yoga, pilates e alongamento.

Zen Zone

Moove Zone

A Moove Zone concentra atividades de dança, funcional, localizada, Kangoo Jumps, Gap, Burn Dance e musculação ritmada

Velocity Zone

Na Velocity Zone, cycling indoor e high cycling com a utilização de bikes com medidor de frequências cardíaca, rpm e gaseificação real da atividade.

Estrutura

Assinado pelo arquiteto Marcos Dourado, o espaço de 1.800 m² possui três pavimentos acessados por escadas e elevador. A estrutura conta com lounges, mobiliário de design, central de carregamento de celular, vestiários equipados com itens indispensáveis de higiene e uma galeria de arte sazonal. A estreia apresenta obras do fotógrafo Bento Viana e do artista urbano Daniel Toys.