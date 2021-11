O Marista foi o setor escolhido para receber o novo empreendimento da Brasal Incorporações: o Reserva Harbo.

Ele fica localizado na Rua 1.138, entre a Alameda Ricardo Paranhos e o Parque Areião. De acordo coma a Brasal, o Reserva Harbo traz um projeto avançado e ao mesmo tempo com um conceito que une o bem-estar do dia-a-dia da família aos elementos naturais.

O empreendimento tem assinatura do arquiteto Alexandre Leite e projeto de interiores de Anna Paula Melo. O verde, como lembra o nome do empreendimento, tem forte presença em diversas áreas do projeto e reforça o conceito de bem-estar ligado ao contato com a natureza, presente na região. O projeto de paisagismo é de João Paulo Florentino.

São 34 pavimentos e um total de 108 unidades e duas opções de plantas, 194 m² e 259 m², com três e quatro suítes plenas, respectivamente, e ainda duas Penthouses, com 391m² e 524 m².

Todas as unidades têm office e churrasqueira a carvão em espaçosa varanda gourmet com vista para o Areião ou a Alameda Ricardo Paranhos. Destaque para as áreas comuns com wi-fi, sistema de automação e app para gerenciamento, segurança com guarita blindada e monitoramento com 50 câmeras.



A academia com 171 m², piscinas coberta, descoberta e infantil, brinquedoteca, playground, quadra de esportes, área de jogos e salão de festa são alguns dos diferenciais deste sofisticado empreendimento. Outra característica peculiar do projeto, são as varandas nas laterais da torre, estrategicamente voltadas para o Parque Areião e a Ricardo Paranhos, o que também dá ênfase à privacidade.

O tamanho da varanda gourmet varia de 18 a 22 m² nos apartamentos tipo, e contam com esquadrias que separam a sala com fechamento do chão ao teto. Cozinha com bancadas entregues em quartzito - pedra que une a beleza do mármore à resistência do granito – e duas cubas, lajes técnicas espaçosas e previsão de instalação de ar-condicionado modo VRF (sistema de refrigeração central) no living e nas suítes completam os diferenciais da área privativa deste empreendimento.

Áreas comuns

No quesito áreas comuns, o Reserva Harbo oferece opções de bem-estar e lazer para toda a família. Destaque para a academia com 171 m², totalmente equipada e com consultoria da Flex Home, com espaço funcional integrado, quadra de esportes, área de jogos, brinquedoteca e playground, além de piscinas climatizadas coberta, descoberta e infantil, em um complexo integrado com mais de 1.700 metros quadrados total de área, que formam um verdadeiro oásis urbano.

Salão de festas com varanda e capacidade para até para 120 convidados será entregue com telão e sistema de áudio e vídeo integrados, além de mobiliado, decorado e climatizado, assim como demais espaços da área comum, e terão ainda wi-fi, além de câmeras de segurança e sistema de automação e app para gerenciamento dos itens do condomínio.

O item segurança é outro diferencial do projeto. Com duas alas com acessos independentes e quatro elevadores privativos (além de três elevadores de serviço), oferece ainda fechaduras eletrônicas em todos os apartamentos. Sistema de segurança e monitoramento por 50 câmeras e visualização via aplicativo pelo celular dos moradores, guarita blindada, botão de pânico e leitor de reconhecimento facial na portaria são alguns dos itens que a Brasal trouxe agora para os empreendimentos goianos, mas já utilizados em outras capitais que requerem segurança notória.