Na WAM Hotéis, quem ligar nesta sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, no número 0800-6207575 poderá conseguir descontos em hospedagens de 10% à 30%, dependendo do destino e da data escolhida, conforme regras da promoção.

Regras e outros detalhes

De acordo com o grupo, a intenção da é proporcionar lazer de qualidade e uma experiência única com preços especiais. Para isso, fará 12 horas de promoções imperdíveis.

Das 8h às 20 horas exclusivamente nesta sexta-feira, dia 26 de novembro, quem deseja viajar terá a oportunidade de conferir valores que serão disponibilizados. As reservas promocionais poderão ser feitas para qualquer data de 26 de novembro de 2021 a dezembro de 2022, com exceção do Réveillon.



Opções de hospedagem

Entre as opções, empreendimentos como o Ondas Praia Resort na Bahia, o luxuoso Dom Pedro Laguna no Ceará, a pousada Là-Bas em Campos do Jordão, no interior de São Paulo e o Solar Pedra da Ilha em Santa Catarina. Além deles, oito empreendimentos da marca, por meio do Prive Hotéis e Parques, em Caldas Novas (GO), também integram as opções de destino e promoções.

Para o diretor de vendas da WAM Hotéis, Jardel Almeida, a Black Friday se tornou uma oportunidade tanto para empresas quanto para clientes. “Pensamos numa estratégia muito assertiva e de valor para que os nossos públicos possam aproveitar. Com a demanda reprimida que tivemos nos últimos meses, acho que a data tem tudo para ser um case de recorde de vendas e também que os clientes concretizem os planos de descanso e lazer”, ressalta.