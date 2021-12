A City Soluções Urbana e a O.M. Inc, iniciaram a visitação do público ao apartamento decorado do Azure Compact Life. O lançamento leva a assinatura do arquitero e urbanista Victor Tomé.

O projeto traz piscinas privativas e fachada autoral que promete ser uma escultura em movimento na Alameda Ricado Paranhos, no setor Marista, em Goiânia.

Azure

O nome do edifício não é por acaso. A palavra, que remete à cor azul, faz referência à possibilidade de o cliente ter uma piscina privativa no apartamento - opção disponível nas unidades com duas suítes.

O condomínio também conta com academia FLEX HOME assinada pelo Grupo Flex.

O compacto de alto padrão oferece unidades de 50m² a 100 m².

Mais informações: https://www.cityinc.com.br/azure/