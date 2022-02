Goiânia vai sediar o 19º empreendimento da City Soluções Urbanas e OM Incorporadora: Atmos City Design. O lançamento, na esquina das ruas 13 com 32, no Setor Marista, fica em local arborizado, tranquilo e próximo a bares e restaurantes.

Em amplo terreno de 2.100 m2, possui apartamentos de 170 a 250 m², três a quatro suítes e três desenhos de plantas, posicionados para a nascente. Seu projeto de arquitetura traz a assinatura do arquiteto Victor Tomé.

Quais os diferenciais

Varanda integrada ao living e à piscina privativa, coberta por pés direito duplo de 4,8 metros de altura, que receberam forros amadeirados.

“É inegável que essa área externa nos apartamentos traz um bem-estar e um salto na qualidade de vida dos moradores”, reforça Victor. A localização é uma grande aposta da construtoras, que são especialistas em bairros nobres e os maiores players de compactos de luxo em número de lançamentos. São três unidades por andar, todas com elevador privativo com velocidade especial e cabines mais amplas.

O imóvel é uma atrativa opção para quem busca alto padrão e qualidade de vida. “Viemos de dois anos pesados e tensos, com lockdown e uma série de restrições. Neste cenário adverso, nossa residência ainda é nosso porto seguro. Entendemos que nosso cliente, ao estar em casa, busca um respiro, aquele ‘semi’ contato com a natureza. O que já lhe garante uma leveza em seu dia a dia”, justifica Ana Flávia Canedo, diretora executiva da OM Incorporadora.



Penthouses

Nos dois últimos andares do Atmos foram acomodadas oito penthouses (duas por andar). A fachada privilegia a insolação sul e prima por linhas retas, de arquitetura contemporânea, guarda-corpo com vidro espelhado e paleta escuras, com tons de cinza escuro, o que confere sobriedade e sofisticação. Possui ainda acabamento com materiais nobres, como porcelanato, e paisagismo denso, que garantem requinte e harmonia.

O projeto de segurança foi desenvolvido em parceria com a Tecnoseg.



Comodidades

Area de lazer com mais de 1.400 metros quadrados, com piscina infantil e adulto com raia de 20 metros e solarium molhado. Alguns ambientes foram integrados como quadra, playground, pet place, espaço kids, espaço beauty, pool balcony, balcony e varanda gourmets com churrasqueiras a carvão, além do center fitness, assinado pelo Grupo Flex Academias. Ainda há um salão de festas com 168m2 e capacidade para 90 pessoas sentadas.



O prédio, a exemplo do Spot Marista e Terraço Bougainville, traz também uma novidade lançada pela City: a delivery room, local para recebimento de todas as compras realizadas por meio de aplicativos. O estacionamento conta com uma estação de “vaga verde”, destinada a veículos elétricos e híbridos. Haverá um grupo gerador para atender 100% das áreas comuns e todos elevadores.



Gastronomia

No stand de vendas, na Praça da T-23, no Setor Bueno, vai funcionar o restaurante Famu, do chef Lucas Duarte, apadrinhado pelo expoente Ian Baiocchi.

Com menu inspirado nos sabores, aromas e detalhes do oriente, o restaurante vai funcionar junto ao decorado, das 8h às 23h30, de terça-feira a sábado, com refeições desde o café da manhã, almoço executivo e jantar.



A influência asiática fica evidente já no nome do local. ‘Famu’ é a tradução em japonês para o termo ‘granja’. “Uma palavra que surgiu e da qual gostei muito, que vem de nossa ideia inicial de montar o cardápio sobre duas bases de proteínas: frango e porco”, explica Lucas, que tem como inspiração a cozinha quente japonesa, chinesa e coreana na criação dos pratos. O estabelecimento já operava há cerca de seis meses, por meio de delivery, e consolidou uma clientela cativa. “Agora surge a oportunidade desta parceria, que tem tudo para dar certo”, acredita Lucas.



A parte da confeitaria é outra aposta da iniciativa para aumentar o fluxo de visitantes, com o ‘Famu Bakery Shop’, que vai operar como um ‘braço’ do restaurante, a cargo de Giulia Lopes, esposa de Lucas. “Teremos uma vitrine de exposição para os doces e itens de panificação, que serão bem explorados pela manhã e no intervalo entre os serviços de almoço e jantar”, explica. Para quem não abre mão de uma boa bebida, o chef adianta que o Famu vai oferecer uma carta de vinhos e opções de drinks autorais.



City e OM

A inovação é uma marca que caracteriza os empreendimentos da City, conforme salienta João Gabriel Tomé, sócio-diretor da incorporadora. “Criamos ao longo de todos esses anos conceitos que ajudaram com que os produtos fossem muito bem recepcionados pelo público”, argumenta. “Isso porque não ficamos parados; estamos sempre pesquisando, em busca de soluções que vão ao encontro do desejo do cliente. Reformulamos a concepção de arquitetura de luxo, com empreendimentos icônicos que se constituirão no maior legado que deixaremos para nossa cidade”, pontua João Gabriel .