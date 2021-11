A agência de viagens ForFun Tours confirmou temporada de janeiro de 2022 para a Disney com adolescentes saindo de Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins.

Serão 4 roteiros diferentes - Disney Emotion, Disney Star + NYC, Disney Magic e Disney Fun,

A empresa conta com mais de 4 mil passageiros embarcados e 360 dias viajando para destinos como Orlando, Nova York, Miami e Califórnia,

"Com a abertura das fronteiras, a expectativa dos jovens ficou enorme. Esse momento é um marco para as temporadas, pois ficamos quase 2 anos sem poder realizar as viagens. E, agora estamos oficialmente na contagem regressiva para que possam conhecer a Disney e suas atrações, proporcionando a eles uma imersão em uma nova cultura, novas experiências e amizades com pessoas do Brasil inteiro. Retomaremos com toda a segurança e protocolos necessários para que possam viver uma experiência única", afirma Nei Monsores, fundador da ForFun Tours.

A primeira saída da ForFun Tours está marcada para o dia 04 de janeiro de 2022, com grupos do roteiro Disney Emotion, que inclui Nova York, Orlando, Tampa e Miami e Disney Star + NYC com Nova York, Orlando e Tampa.

Roteiros

Para a temporada de janeiro de 2022, a ForFun Tours contará com 4 roteiros com duração de 10 a 21 dias. Sendo eles:

• Disney Fun: duração de 10 dias e as principais atrações os parques de Orlando, festas e tour de compras;

• Disney Magic: duração de 15 dias e as principais atrações os parques de Orlando, festas e tour de compras;

• Disney Star + NYC: duração de 18 dias e a magia de Orlando e a experiência em Nova York;

• Disney Emotion: duração de 21 dias, que além de todas as outras atrações mencionadas, inclui uma experiência em Miami Beach.

"Além das atrações, os primeiros grupos também estão muito empolgados com a possibilidade de ver neve em Nova York", conta Nei Monsores, fundador da FORFUN Tours.

Atualmente, a agência ForFun Tours está presente em Goiânia (GO), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA) e Porto Alegre (RS).