Os irmãos e empresários Henrique e Lais Motta inauguram na próxima quinta-feira (25) a quarta unidade da "Óticas Motta". O estabelecimento fica localizado na rua 38, nº 280, St. Marista, em Goiânia.

Eles apresentam ao mercado 1º modelo de franquia da marca goiana. Os empresários destacam - entre os diferenciais - suas grifes próprias e outras exclusivas.

A arquiteta Ju Bessa assina o projeto da loja que tem 70 m2 e que é um marco na história da empresa que completou 74 anos.

Óticas Motta

As ótica começou com Sr. Sebastião Motta, ou simplesmente, Seu Motta. Se perpetuou com o filho Lucas Motta e sua esposa Maria das Graças até chegar à geração dos netos Henrique Motta e Lais Motta.