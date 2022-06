Empresas e produtos - 03/06/2022

Encontro de Brechó irá reunir mais de 90 expositores e terá roda de choro

Encontro de Brechó será na Rua 15, n 263, Centro, em Goiânia (Foto: Divulgação)

Neste domingo (5), acontece mais um Encontro de Brechó. O evento será realizado Rua 15, no Centro de Goiânia, das 11 horas da manhã às 18 horas. Nesta edição, devem marcar presença mais de 90 expositores, entre brechós e bancas de desapegos, com acervo especial para o frio. Os visitantes também poderão acompanhar uma intervenção da cultura de bailes com o Casa Maldosa às 12h30 e show com grupo Borandá às 15 horas.

Pose Pet chega a Goiânia

Pose Pet está localizada no Setor Oeste (Foto: Divulgação)

Inaugura neste sábado (4), em Goiânia, a Pose Pet. O espaço localizado no Setor Oeste irá atender cães de pequeno porte. No local, os tutores encontrarão acessórios, produtos para alimentação saudável, um spa com banhos terapêuticos, tosas especiais e higiene bucal. A boutique traz ainda uma novidade, serviços jurídicos como emissão de documentos para viagem, orientação jurídica em casos de guarda compartilhada e viagens para os pets. Endereço: Rua João de Abreu, Qd 16, Lt. 10, nº755, Setor Oeste Instagram: @posepet_setoroeste

Unidades do Bretas passam a ter pontos de coleta para lixo eletrônicos

Lixo eletrônico poderá ser descartado até o dia 31 de junho (Foto: Divulgação)

Pontos de coletas para descarte de lixo eletrônico foram instalados em três unidades do Bretas, duas em Goiânia e uma em Aparecida. Os consumidores poderão entregar nos locais objetos como computador, teclado, celular, câmera, carregadores e fones de ouvido até o dia 31 de junho. Os equipamentos e acessórios recolhidos terão seus valores convertidos em desconto na fatura de energia da Vila São Cottolengo, em Trindade.

Heróis de Botequim é atração na 13ª Semana da Solidariedade, em Aparecida

Convites custam R$ 55, com direito a feijoada, incluindo a opção vegetariana (Foto: Divulgação)