Empresas e Produtos – 05/04/2022

Paris 6 homenageia artistas em novo menu executivo

O restaurante Paris 6 resolveu fazer uma homenagem a vários artistas em seu menu. Entre as opções os clientes irão encontrar os pratos “Fettuccine au Palmeir à Anitta”, “Coq-Au-Vin à Marcelo Cerrado”, “Penne Caprese à Manu Gavassi” entre outros. Um almoço no local, com entrada e prato principal, sai por R$ 59,90.

Cão Veio celebra 3 anos de Goiânia e promete grande surpresa

Completando três anos de Goiânia nesta quinta-feira (7), o gastropub Cão Veio prepara uma noite especial para a celebração. Será lançado no evento pela Cervejaria Biomma o sabor Blond Ale com Goiaba. O restaurante tem o seu menu assinado pelo chef Henrique Fogaça.

Opus Incorporadora patrocina corrida em Goiânia

A Opus Incorporadora irá patrocinar a corrida Food Run, que acontece em Goiânia no dia 15 de maio. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site centraldacorrida.com.br até 5 de maio, com taxa de R$ 108. O participante ganha o kit com camiseta e a participação no brunch ao final da prova. A corrida de rua terá percursos de 5 km e 10 km, tanto no feminino quanto no masculino.

New Way Aeroporto é lançado na capital

O Grupo Toctao, a Terral Incorporadora e a Somos Desenvolvimento Imobiliário lançaram em conjunto o New Way Aeroporto, no Setor Aeroporto. O residencial, que começou a ser construído em abril de 2019, oferece plantas de 64, 87 e 102 m². O local possui área de lazer com piscinas climatizadas, bicicletário, quadra de esportes, espaço fitness, área gourmet com churrasqueira e forno de pizza, salão de festas, playground e brinquedoteca.

Polo Aeronáutico retoma obras de pista

O Antares Polo Aeronáutico, que está sendo construído em Aparecida de Goiânia, retoma em abril os trabalhos de terraplanagem da pista. Recentemente, o Conselho Administrativo do empreendimento, que é capitaneado por seis empresas goianas, anunciou melhorias no projeto, ampliando sua capacidade operacional.

GSA Alimentos desenvolve projeto de musicalização em escola de Aparecida