Empresas e Produtos - 06/02/2022

Maiara e Maraisa são estrelas de nova campanha da MRV

Dupla sertaneja Maiara e Maraisa em clipe de divulgação da MRV (Foto: Divulgação/MRV)

As gêmeas do sertanejo, Maiara e Maraisa, são as estrelas da nova campanha da MRV, que foi exibida pela primeira vez neste domingo (1º) durante o programa The Voice Kids, da rede Globo. A Dupla gravou clipe e jingle inspirados na ‘conquista do primeiro apê’. As cantoras encabeçarão a campanha durante um ano.

Semana da Moda Goiana começa em agosto

Foi lançado na manhã desta terça-feira (3) o projeto da Semana da Moda Goiana, que irá ocorrer no período de 31 de agosto a 3 de setembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. A intenção do evento é entregar uma programação extensa que será distribuída em desfiles, exposições, rodadas de negócios, arte, gastronomia, música e entretenimento, com conteúdo especializado e presenças de diferentes públicos.

Campanha de Dia das Mães presenteia clientes de shopping com cashback

Entrada do Shopping Cerrado, em Goiânia

Começou na última sexta-feira (29) a campanha “Sua Mãe Merece Muito Mais”, do Shopping Cerrado. Os clientes do centro comercial que realizarem compras de pelo menos R$ 400 ganharão um cashback no valor de R$ 40 para comprarem o que desejarem nas 30 lojas físicas que participam do programa. As trocas da campanha podem ser feitas no Espaço Família, no piso 1 do centro de compras, de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas e aos domingos e feriados, das 11 às 22 horas.

Clínica SiM chega a Goiás

Recepção da nova Clínica SiM, em Aparecida de Goiânia (Foto: Divulgação/Clínica SiM)

Chegou em Aparecida de Goiânia a primeira unidade da Clínica SiM em Goiás. Localizado na Rua Silva Bueno, no Jardim Nova Era, o centro de saúde irá oferecer um ano de assinatura sem custo para o cartão SiM +, que proporciona consultas presenciais a partir de R$ 30,00. Para os interessados, basta ligar ou mandar uma mensagem de WhatsApp para o número para 0800 357 6060.

Promoção em shopping dá kit de cremes por compras

Shopping Bougainville, em Goiânia (Foto: Divulgação/ Bougainville)