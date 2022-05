Empresas e Produtos - 06/05/2022

EBM lança empreendimento no Jardim América

EBM lançou um novo empreendimento. O residencial Wish 2011 é o primeiro da linha Wish e possui unidades de 60m² a 78m² com dois ou três quartos com suíte. Quem adquirir uma unidade poderá ainda definir sobre a personalização de acabamento. Cada apartamento contará ainda com churrasqueira ecológica. O empreendimento, terá ainda armários inteligentes para o recebimento de encomendas e um micromercado independente.

Goiânia sediará festival de vinhos

Para os amantes de vinhos e de uma boa confraria, Goiânia sediará no próximo dia 20 de maio o Goiânia Wine Festival. O evento será realizado no Enne Restaurante e Adega e irá oferecer mais de 80 rótulos entre vinhos e espumantes nacionais e importados para degustação. Os participantes ainda poderão desfrutar do buffet de finger food do Enne Restaurante e Adega, antigo Contemporane. Os pontos de venda são no Enne Restaurante e Adega, e na Decanter. Os convites custam R$ 200.

Resort em Alexânia tem programação especial para as mães

Para quem ainda não se decidiu em relação ao presente do Dia das Mães, uma opção é o Tauá Resort Alexânia. O empreendimento localizado a 1h20 de Goiânia, conta com uma ampla área de lazer, recreação infantil com monitores, gastronomia com refeições típicas e várias atividades esportivas. Entre os dias 6 e 8 de maio, o resort está ofertando duas diárias par casal e duas crianças até seis anos, no mesmo quarto, a partir de R$ 1.554,30. Para mais informações e dúvidas, a orientação é entrar em contato pelos números: (11) 4416-5009 - Whatsapp: (11) 4416-5000 ou e-mail: reservas.taua@taua.com.br.

Sunset e samba serão atrações deste fim de semana no Kabanas Restaurante

Aos amantes de uma boa feijoada com samba, a dica deste fim de semana é o Kabanas Restaurante. O local vai receber os artistas DJ Renato e Bruno Sax nesta sexta-feira (6) a partir das 18h e a goiana Grace Carvalho no sábado (7) com início da apresentação às 14h. Ainda na sexta, o restaurante terá happy hour com dobradinha de chopp e promoção na carta de Gin entre 17h às 20h.

SENAC oferta serviços gratuitos de saúde e beleza para as mães