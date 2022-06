Empresas e Produtos - 07/06/2022

Em comemoração pelo Dia dos Namorados, o Flamboyant realiza desde o dia 1º de junho o sorteio de cartões vales-compra no valor de R$ 40 mil. Para participar, os clientes devem cadastrar notas fiscais de compras realizadas no shopping nos postos de troca. As mesmas notas podem ser trocadas para assistir ao show In Concert com Anavitória.

O Kit Kat lançou no último dia 2 de junho uma promoção que irá sortear, semanalmente, pares de ingressos para curtir todos os sete dias do Festival Rock In Rio 2022 na área VIP do evento. Todas as despesas da viagem, como hospedagem, alimentação e passagens serão pagas pela empresa. Para participar, os consumidores deverão cadastrar o cupom fiscal na compra de cinco produtos da marca no site oficial da campanha www.promokitkat.com.br.