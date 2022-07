Empresas e Produtos - 08/07/2022

O Buriti Shopping promove desta sexta-feira (8) até domingo (10) o Arraiá do Buruti. O evento será realizado no estacionamento aberto do local e contará com shows, comidas típicas e diversão. Haverá também apresentações dos grupos de quadrilha Fogo de Palha, Balancê do Cerrado e Aconchego. A entrada é 1 kg de alimento não perecível.

O Laghetto Chateu, primeiro hotel boutique do Brasil com modelo de negócios de multipropiedades, foi inaugurado nesta quinta-feira (7), em Gramado (RS), na Serra Gaúcha. O local teve investimentos na ordem de R$ 40 milhões e está construído em um terreno de 10 mil metros quadrados. As obras iniciaram em janeiro de 2020 em plena pandemia. A entrega ocorre um ano antes do prazo prometido aos clientes.

O empreendimento conta com 56 suítes decoradas em dois ambientes, com área total de 36m², e foi idealizado pelo grupo Laghetto Golden Multipropriedades, que reúne as empresas Laghetto Hotéis, Construtora PRG, Wert Estada & Co, Athivabrasil e as empresas goianas WAM e ABL Prime.

Além de suítes modernas e confortáveis e atendimento exclusivo, o hotel conta ainda com sala de cinema, espaço kids com monitores de entretenimento, playground, sala de jogos com vídeo games e board games, academia, saunas seca e úmida e o Mahalo Aqua SPA com terapias holísticas e produtos veganos. Para complementar o cenário, o espaço conta com um deck panorâmico e Wine Garden com vista para o Vale do Quilombo. (por Pedro Nunes)