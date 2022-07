Empresas e Produtos - 1º/07/2022

Os interessados em participar tem duas opções, a primeira no site do SPA ou ir pessoalmente nas unidades em Goiânia e em Anápolis. Quem optar doar pelo site, precisa levar os alimentos a uma das unidades para retirar o voucher. Vale ressaltar que cada CPF dá direito a escolher duas opções.

A partir do dia 1º de julho, o Mandarin SPA Urbano, em comemoração ao seu 13º aniversário, inicia uma campanha solidária. A ação tem como objetivo arrecadar 1.575 toneladas de alimentos, que serão doadas para o Instituto "Eu acredito no seu sonho", em Goiânia, e para o Instituto Monte Sinai, que cuida de idosos em Anápolis.

O relançamento da cerveja puro malte Tiger chega com exclusividade a Goiás e Tocantins. A bebida, do Grupo Heineken, combina a intensidade do puro malte com a refrescância da cerveja, ideal para o paladar do clima tropical dessas regiões. A Tiger está disponível para comercialização em duas opções, lata de 350ml e garrafa de 600ml.