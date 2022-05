Empresas e Produtos - 10/05/2022

A Piracanjuba, empresa de laticínio sediada em Goiás, apresentou as novas embalagens dos produtos da marca. A empresa aposta em recursos tecnológicos, como Qr Code, que irá direcionar o cliente para vídeos de receitas no Youtube, e indicação de playlist no Spotify. A intenção da Piracanjuba é ter um visual mais moderno e limpo nas embalagens.

Goiânia será sede da Feira de Transporte Intermodal e Logística (FTL) nos próximos dias 11 a 14 de maio, no Centro de Convenções da capital. A expectativa é de que seis mil pessoas participem do evento, que apresentará lançamentos, serviços, produtos e as novas tendências do setor. Cerca de 50 expositores participaram da feira.