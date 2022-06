Empresas e Produtos - 10/06/2022

Feira de orquídeas, bonsai e rosas do deserto é realizada em Aparecida

Exemplares de flores serão vendidas a partir de R$ 15 (Foto: Enio Medeiros)

Para os apaixonados por plantas e para quem ainda não comprou o presente do Dia dos Namorados uma sugestão é a Feira Especial com orquídeas, bonsai e rosas do deserto. A exposição acontece até o próximo domingo (12), das 10h às 22h, no segundo piso do Aparecida Shopping, no município de mesmo nome. Os exemplares de flores serão vendidas a partir de R$ 15. Além das plantas, também serão comercializados vasos, substratos e adubos. Serviço: Assunto: Feira Especial Dia dos Namorados Horário: 10h às 22h Data: 10, 11 e 12 de junho (sexta, sábado e domingo) Local: 2º piso do Aparecida Shopping - Avenida Independência - Setor Serra Dourada 3ª Etapa, Aparecida de Goiânia

Show irá comemorar 50 anos do Clube da Esquina

Telo Borges e Lô Borges, do Clube da Esquina

Já estão à venda os ingressos para o show em comemoração aos 50 anos do Clube da Esquina. A apresentação será no dia 7 de julho, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos pelo site www.maisingressos.com, na Komiketo Sanduicheria da avenida T-04, no setor Bueno; na Lívraria Leitura do Goiânia Shopping e no Crystal Plaza Hotel, na avenida 85, no setor Sul. Mais informações pelo (62) 99210.7441, (62) 99843.4241 ou (61) 98144.1514. Serviço Data: 07 de julho de 2022 Local: Teatro Rio Vermelho - Rua 4, 1400, setor Central. Contato: (62) 99210.7441 / (62) 99843.4241 . (61) 98144.1514.

Aqualis Soluções deve inaugurar loja conceito em Goiânia

A Aqualis Soluções deve inaugurar em dezembro deste ano, em Goiânia, sua primeira loja conceito. O espaço funcionará no Setor Goiânia 2, numa área de 2.5 mil metros quadrados, onde está sendo construída a nova sede da empresa. O local contará com produtos de limpeza e higienização para profissionais e para os hobbistas, aficionados em car care. Confira outra edições da coluna: 07/06/2022 03/06/2022 31/05/2022

Espaço Futuro’ da Sicoob marca presença no Happy Land 2022

Parque infantil com 10 mil metros quadrados contará com espetáculos

Que tal ter contato com um ambiente inovador, com muita tecnologia, interação e idealizado de maneira única para levar conhecimento sobre o cooperativismo? Essa é a ideia do Espaço Sicoob Futuro, que está instalado no Parque Agropecuário de Goiânia. O parque infantil com 10 mil metros quadrados, contará com espetáculos, oficinas, brinquedos, um castelo 3D com um quarto da Cinderela, personagens e robôs gigantes. O espaço ficará aberto entre os dias 10 e 31 de julho, nos finais de semana, das 16h às 21h. Serviço O que é: Espaço Sicoob Futuro no Happy Land 2022 Onde: Parque Agropecuário de Goiânia (Pecuária) Quando: 10 de junho a 31 de julho Horário: sábados e domingos, das 16h às 21h

Circo Kids chega ao Goiânia Shopping

A partir deste sábado (11) desembarca na Praça de Eventos do Goiânia Shopping, o Circo Kids, com circuito de atividades temáticas que lembram à magia circense. Para crianças de 0 a 14 anos, o espaço tem escorregadores temáticos, torre elástica, muitos palhaços, passarelas iluminadas, espaço com bolinhas e até um elefante super divertido. O evento fica no shopping até o dia 31 de julho. Circo Kids

Data: de 11 de junho a 31 de julho

Local: Praça de Eventos do Goiânia Shopping

Valor: até 15 minutos = R$ 25 | até 30 minutos = R$ 35