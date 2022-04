Empresas e Produtos - 12/04/2022

Chegou a Goiânia na última quinta-feira (7) o Folks Pub Sertanejo. A programação da casa, que fica na Avenida Dom Emanuel Gomes, no Setor Marista, visa receber jovens e universitários que gostam da música sertaneja. O bar funcionará de quinta-feira à sábado, a partir das 21h, com promoções e noites temáticas.

O Shopping Bougainville terá uma programação especial de Páscoa no dia 16 de abril. Serão oferecidas oficinas e caça aos ovos com vagas limitadas a dez crianças por sessão e a um valor de R$10,00 para a participação. A entrega do mapa para caça aos ovos inicia às 16h e segue a cada 30 minutos encerrando às 17h30. As oficinas de ovos de páscoa acontecerão, de hora em hora, das 16h às 19h.