Empresas e Produtos - 13/05/2022

Voga Lingerie inaugura loja no Shopping Bougainville

Voga Lingerie está localizada no 1º piso do Shopping Bougainville (Foto: Divulgação)

Inaugurou nesta quinta-feira (12), no Shopping Bougainville, a Voga Lingerie. O espaço é direcionado para o público feminino e reúne várias marcas de lingerie e underwear. A loja também oferece o serviço Bag Delivery, onde enviará para a casa da cliente uma seleção de peças escolhidas por ela. Outras novidades oferecidas são o Chá de Lingerie e a Caixa surpresa.

Goiânia sedia Feira de Transporte Intermodal e Logística

Feira de Transporte Intermodal e Logística acontece até este sábado (14) no Centro de Convenções, em Goiânia (Foto: Divulgação/ Assessoria de Imprensa/ Baú de Ideias)

Até este sábado (14) Goiânia sedia a Feira de Transporte Intermodal e Logística (FTL) do Centro-Oeste. O evento realizado no Centro de Convenções tem como objetivo promover a cadeia do transporte e da logística da região. Participam da feira mais de cinquenta expositores entre empresas e fabricantes de nível nacional, sendo a maioria com sede em outros estados.

CasaCor Goiás 2022 inicia venda de ingressos

Uma das novidades deste ano é o restaurante Las Mnitas do Juá, do chef Junior Marinho (Foto: Divulgação)

Já estão à venda os ingressos da CasaCor Goiás 2022. O evento acontece de 20 de maio a 5 de julho de 2022, sendo de terça a sexta das 15h às 22h e aos sábados, domingos e feriados das 112h às 22h. Nesta edição, o evento ainda traz como novidade o restaurante Las Mnitas do Juá, do chef Junior Marinho e do sous chef Luis Vinicius. Serviço: CASACOR Goiás 2022 Quando: 20 de maio a 5 de julho de 2022 Terça a sexta: 15 h às 22 h Sábados, domingos e feriados: 12h às 22 h Onde: Flamboyant Shopping Inteira R$76,00 Meia R$38,00 Vendas pelo link: https://linktr.ee/CASACORGOIAS

Em nova campanha, Sprite convida a desacelerar

Rapper Rincon Sapiência é a estrela da nova campanha da Sprite (Foto: Divulgação)