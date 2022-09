Empresas e Produtos - 13/9/2022

Além de ser um fenômeno no mundo online, o Authentic Games é um sucesso nos palcos! Foram realizados mais de 100 shows, em 52 cidades, com um público estimado de mais de 300 mil pessoas.

O Authentic Games é um canal do YouTube criado em 2011, pelo Marco Túlio. Atualmente, o Authentic Games tem mais de 20,2 milhões de inscritos e mais de 8,8 bilhões de views no YouTube.

O horário de funcionamento do evento será de segunda a sábado, das 10 às 22 horas. Aos domingos, das 14 às 20 horas. O valor do ingresso para brincar 20 minutos é R$ 35. Para 60 minutos, R$ 50. A atração fica no Goiânia Shopping até o dia 30 de outubro.

O Espaço Authentic Games é um circuito de atividades voltado para crianças a partir de 3 anos de idade. Entre as atrações, estão a cama elástica, tobogã, vídeo game e muitas, muitas bolinhas! Além disso, no ambiente, há bonecos do Authentic Games, Reverso e Lydia para tirar fotos.

A garotada que curte vídeos sobre games, como o Minecraft e Roblox, vai adorar a nova atração infantil que chegou ao Goiânia Shopping. Pensado nos fãs do canal Authentic Games, o espaço temático é todo inspirado no canal de sucesso do Youtube.

O projeto também traz tendências de vanguarda em sustentabilidade, tecnologia e compartilhamento como: estação para abastecimento de carros elétrico, horta coletiva com árvores frutíferas, ervas e temperos; salão de festa e espaço grill equipados com sonorização via Bluetooth/USB, piscinas adulto e infantil com tratamento de ozônio e iluminação em led; e espaço delivery para receber com segurança compras e encomendas.

Com os projetos arquitetônico, de interiores e paisagístico assinados pelo escritório goiano Norden Arquitetura, as incorporadoras Somos, Partini e Emisa acabam de lançar o Natto Bueno Design, residencial de alto padrão que traz a tendência da arquitetura biofílica, com amplo uso do verde e elementos naturais, tanto em sua fachada quanto em seus ambientes internos, aliando natureza com itens de tecnologia que oferecem conforto e comodidade.

Além do movimento de refis, o Boticário conta com o maior programa de recolhimento de embalagens pós-consumo do Brasil, no segmento de beleza, com mais de 4 mil pontos de coleta – o Boti Recicla. Criado em 2006, o programa transformou todas as lojas em um ponto de coleta de embalagens de cosméticos de todas as marcas, que vão para cooperativas parceiras onde são separadas e enviadas para reciclagem.

Com a nova possibilidade de refil, a marca diminui em até 89% a quantidade de resíduos a ser descartada no meio ambiente, em comparação a uma nova compra de produto. O refil de Arbo Forest é todo feito de alumínio e tem tampa plástica. É, portanto, fácil de reciclar e garante que a qualidade da fragrância seja preservada. Além disso, a refilagem do produto pode ser feita em casa, com praticidade.

Arbo Forest, nova fragrância masculina do Boticário, é o primeiro com a novidade, reforçando o objetivo da marca na redução de resíduos. Um dos compromissos do Grupo Boticário até 2030 é "Mapear e solucionar 150% de todo resíduo sólido gerado pela cadeia do GB".

Há mais de 20 anos, o Boticário aposta na refilagem dos seus itens, sendo que já conta com 205 produtos com refil nas suas principais categorias – cuidados pessoais, cabelos, maquiagem, grooming e facial. Agora, traz a opção também para a perfumaria.

A presença da Vilage Marcas e Patentes no metaverso também possibilita uma atuação mais focada na proteção das marcas, afinal os registros e proteções estão dentro dos ramos de atividade, portanto as marcas precisam de forma imediata ampliar seus registros para os segmentos que englobam o metaverso caso desejem atuar neste espaço hoje e daqui 10 anos.

Com o objetivo de oferecer aos clientes um novo formato de atendimento com uma experiência mais imersiva do que a já oferecida pelo atendimento online com as videochamadas, o escritório no metaverso é um convite para visitar a Vilage Marcas e Patentes de onde o cliente estiver e receber um atendimento personalizado com os avatares dos consultores da empresa, participar de palestras e workshops.

A Vilage Marcas e Patentes, empresa com atuação na cidade de Goiânia e com 36 anos de experiência, acaba de lançar o primeiro escritório de marcas e patentes do Brasil no metaverso.

Os alunos da Escola Canadense de Goiânia - Maple Bear vêm se destacando em prêmios importantes, tanto no Brasil, como no mundo, com ênfase nas competições que envolvem as disciplinas da área STEM, sigla utilizada para definir Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Tais áreas envolvem uma série de outras abordagens, que apontam para um aprendizado coeso, baseado em aplicações no mundo real, principalmente, no incentivo da interdisciplinaridade, além da inovação.

Em 2022, os estudantes conseguiram um feito inédito ao vencer a categoria "Missão Impossível" do Torneio Mundial de Robótica - FIRA 2022, considerado a Copa do Mundo da Robótica e o maior evento do segmento em todo o planeta. Os alunos saíram campeões da etapa mundial na disputa com educandos de países como México e Colômbia.

Também neste ano, os alunos tiveram grandes participações na Olimpíada Canguru de Matemática; Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica (OBA) - 4 medalhas, sendo 1 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze - e Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) - resultado previsto para o mês de outubro -, realizados por instituições reconhecidas como a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e a Agência Espacial Brasileira (AEB).

Em relação à matemática, por exemplo, 64 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da Maple Bear Goiânia foram premiados com medalhas da Olimpíada, considerada a maior competição mundial da disciplina, com participantes de 75 países. A edição brasileira deste ano teve a participação de mais de 2 milhões de estudantes do 3º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, provenientes de mais de três mil escolas brasileiras, públicas e privadas.

Das 64 premiações, 11 foram medalhas de ouro. Outros 10 receberam a medalha de prata, 21 de bronze e 22 reconhecimentos de honra ao mérito. Vale destacar que essa foi a primeira participação da Maple Bear na competição.

Confira outras edições desta coluna:

- 09/09/2022

- 06/09/2022

- 2/09/2022