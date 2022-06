Empresas e Produtos - 14/06/2022

Pets ganham festa junina no Bougainville

Evento pet traz barraca do lambeijo em clima de festa junina (Foto: Divulgação)

O empório e play pet BenYur vai realizar evento junino para pets e crianças no Shopping Bougainville, na tarde do próximo sábado (18). Batizada de Cãodrilha, a festa tem entrada gratuita. Mas os participantes precisam ir fantasiados. Entre as atrações, haverá a barraca do "lambeijo" e frequentadores também poderão aproveitar comidas e acessórios especiais para os bichinhos. Serviço

O que é: Cãodrilha no Shopping Bougainville

Onde: Shopping Bougainville

Quando: 18 de junho

Horário: 15h às 18h

Especialistas debatem Campus Party no Café com a CBN Goiânia

O Café com a CBN Goiânia desta terça-feira (14) terá debate sobre a realização da Campus Party, que ocorre esta semana no Passeio das Águas Shopping. O programa vai ao ar das 9h às 11h da manhã e pode ser acompanhado pela rádio ou pela internet. Além de um panorama da feira, os entrevistados vão abordar temas como internet das coisas, inovação e tecnologia assistiva, educação e o tema do momento, o metaverso.

Authentic Beauty Concept apresenta novos finalizadores

Lançamentos da Authentic Beauty Concept são veganos, cruelty-free e livres de silicones, parabenos e corantes (Foto: Divulgação)

Authentic Beauty Concept, marca de haircare, acaba de lançar no Brasil três novos produtos de finalização: Airy Texture Spray, Nude Powder Spray e Nymph Salt Spray. Eles fazem parte da linha Styling. Cada um é indicado para criar diferentes looks e penteados. Entre as propostas, está opção para sensação de preenchimento nos cabelos, pó que promove volume instantâneo e produto para ficar com visual típico de praia. Os lançamentos são veganos, cruelty-free e livres de silicones, parabenos e corantes.Os preços sugeridos vão de R$145 a R$280.

Naiak lança whey em três sabores diferentes

A marca de suplementos Naiak lançou três novos produtos a base de whey: Pro Berries & Hibisco, Pro Beauty Chocolate Belga e Pro Immunity Café & Chocolate. Esta última opção de proteína promete melhoria para o desempenho físico, especialmente dos atletas, com adição de 5 gramas de glutamina por dose e sendo adoçado apenas com stévia.

Incorporadora apresenta apartamento smart no setor Bueno

Incorporadora aposta em oferta de apartamento com infraestrutura de casa inteligente (Foto: Divulgação)

A incorporadora Yutá, em parceria com a Ética Incorporadora e a EMIBM Engenharia, lança o Urban Garden, na T-44 no Setor Bueno, em Goiânia. O empreendimento será composto por apartamentos smart. Com oito tamanhos diferentes, de 46,16 a 137,53 metros quadrados (m²), as unidades devem possuir uma infraestrutura de casa inteligente pronta para uso. A proposta inclui a entrega de fechadura digital à preparação para receber sistemas de som e câmera.

15ª edição da Fenasul é realizada em Goiânia

Evento traz comidas e produtos típicos da região Sul do País (Foto: Divulgação )