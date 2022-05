Empresas e Produtos - 17/05/2022

Em uma parceria com a ONG Fundação SOS Mata Atlântica, a Chilli Beans lançou uma nova coleção de óculos e relógios inspirados na Mata Atlântica do Brasil. Os produtos terão texturas, cores, símbolos e materiais que remetem às plantas, flores e animais da floresta. Parte da renda obtida com a venda na nova coleção será revertida para projetos de conservação e restauração do bioma.

A corretora de valores XP Investimentos abriu 15 vagas para formação de agentes autônomos de investimentos em Goiás. As inscrições para o programa devem ser feitos pelo site ( https://lp.xpi.com.br/xpfuture ). Os candidatos irão fazer, em um primeiro momento, uma prova online escrita, para medir aspectos culturais e sociais. Posteriormente, os interessados que forem aprovados no exame, terão de gravar um vídeo contando sua estratégia comercial e as razões para ser contratado. Aqueles que passarem pelas duas etapas receberão um treinamento de imersão de um mês, composto por palestras presenciais e trilhas de conhecimento.

Depois de dois anos fechado por conta da pandemia, o boliche do Passeio das Águas Shopping foi reinaugurado na última sexta-feira (13). O espaço foi reformulado e ganhou uma nova cara. Agora, o local contará com 16 pistas de boliche, bar, restaurante, sinuca e uma área reservada para crianças. Os clientes que comparecerem ao estabelecimento poderão ainda acompanhar campeonatos esportivos e curtir shows ao vivo.

A Casacor Goiás irá abrir as portas para convidados nesta quinta-feira (19). O evento, que espera receber cerca de 600 pessoas, comemora os 25 anos da exposição no estado e terá apresentação do baixista Riq Vasconcelos e Trio, além de um buffet assinado por Fernando Hanna. As vendas dos convites ocorrem pelo https://linktr.ee/CASACORGOIAS e serão revertidas em prol das 65 crianças assistidas pela Associação Amigos da Casa Verde. O início oficial da Casacor 2022 para o público em geral será no dia 20 de maio, às 15h, no Shopping Flamboyant.