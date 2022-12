Empresas e Produtos - 17/12/2022

A Azul, a partir deste sábado (17), passa a ofertar voos regulares partindo da capital goiana para Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Natal (RN). As passagens dos novos destinos já estão à venda em todos os canais oficiais da companhia e nas agências de viagens parceiras.

As novas rotas terão operação mista com as mais modernas aeronaves da frota da Azul – Airbus A320neo, para até 174 Clientes, e Embraer E2, com 136 assentos. As aeronaves oferecem TV ao vivo e wi-fi gratuito, além do serviço de bordo exclusivo da Azul.