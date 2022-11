Empresas e Produtos - 18/11/2022

Já imaginou um panetone de pamonha à Moda? E de pequi?

A receita do Panetone de Pamonha à Moda já está no canal da Marajoara no YouTube (Foto: Divulgação)

Que tal um panetone de pamonha à Moda? E de pequi com linguiça? A Marajoara uniu duas paixões do goiano e acaba de lançar duas versões bem diferentes dessa guloseima. Para fazer as receitas, a empresa convidou os influenciadores goianos Vadim Duarte, do portal de humor Enquanto Isso em Goiás; e Fabrízio Vilarinho, do Los Porpetas, e a cozinheira e salgadeira Inês Alves. Ficou curioso? O primeiro vídeo, com a receita do Panetone de Pamonha à Moda foi lançado nesta sexta-feira (18) no canal da Marajoara no YouTube e nas redes sociais da marca.

Banco ABC Brasil discute ‘Economia e Política: Cenários e perspectivas’ em evento em Goiânia

Encontro tem como objetivo estreitar o relacionamento do Banco com seus stakeholders, aumentar a proximidade com os clientes e ampliar o engajamento com públicos com os quais o Banco ainda não se relaciona (Foto: Divulgação)

O Banco ABC Brasil promove nesta terça-feira (22), em Goiânia, um encontro com economistas, clientes e prospects para falar sobre os cenários e perspectivas da economia e da política no Brasil. O encontro tem como objetivo estreitar o relacionamento do Banco com seus stakeholders, aumentar a proximidade com os clientes e ampliar o engajamento com públicos com os quais o Banco ainda não se relaciona. “É muito importante estarmos sempre em contato com nossos clientes, ouvindo suas necessidades, oferecendo o suporte que precisam e consolidando nossas relações, que são duradouras, calcadas na lealdade e confiança”, afirma Daniel Credidio, diretor comercial corporate. O vice-presidente comercial do ABC Brasil, Antonio Sanchez; e o gerente do departamento econômico do banco, Daniel Xavier, também estarão no evento. Além deles, outro especialista falará aos presentes, como Ricardo Ribeiro, Doutor em Ciências Políticas pela USP.

Aldeia do Papai Noel chega ao Espaço EBM

O Natal Encantando EBM leva mais uma vez a magia natalina para a sua central de decorados, o Espaço EBM (Foto: Reprodução)

A Alameda Ricardo Paranhos vai se transformar em uma aldeia do Papai Noel a partir das 19h do próximo sábado (19). O Natal Encantando EBM leva mais uma vez a magia natalina para a sua central de decorados, o Espaço EBM. Além disso, o evento irá arrecadar itens escolares para doação. Na aldeia do Papai Noel, além do acendimento das luzes de Natal, também ocorrerá a tradicional chegada do Papai Noel, teatro natalino, show de neve e fogos de artifício de baixo ruído, trenzinho, além de barraquinhas e foodtrucks. Já a decoração externa será iluminada com 125 mil microlâmpadas de LED em formato de cascata, que cobrirá toda a fachada frontal e lateral. O Natal Encantado EBM será realizado todos os sábados, até o dia 17/12, sempre a partir das 18h. A cada sábado terá um tema diferente e atrações inéditas, entre elas o time de super-heróis da Marvel, encontro de Natal com pets, Mickey & Minnie natalinos e, ainda, robôs e games. Serviço:



Natal Encantado EBM



Onde: Espaço EBM – Alameda Ricardo Paranhos, 1020 - Setor Marista



Quando: de 19/11 a 17/12 (sempre aos sábados)



Horário: a partir das 19h Ingresso: 1 item escolar por pessoa (opcional)

Pousada em Pirenópolis prepara programação especial durante a Copa do Mundo de 2022

STAY Piri Pousada Hotel desenvolveu drinks e churrasquinhos exclusivos para os hóspedes durante a Copa do Mundo de 2022 (Foto: Reprodução)

Os torcedores que se hospedarem na Stay Piri Pousada Hotel, em Pirenópolis, durante a Copa do Mundo de 2022 contaram com uma programação especial e diferenciada. Os hóspedes poderão desfrutar de drinks exclusivos e degustar de um cardápio totalmente reformulado enquanto assistem aos jogos do campeonato, que serão transmitidos da área de laser da pousada. Entre as novidades do cardápio estão os churrasquinhos nada convencionais, como milho com caramelo picante, calabresa e banana e filé à parmegiana. Os interessados em desfrutar de um dia de descanso e assistir aos jogos da copa podem adquirir o day use do hotel e curtir a área de lazer.

Mariana Perdomo agora é Perdomo Doces

Frutas Vermelhas com Meio Amargo (Foto: Divulgação/Edgard Pereira)

Buscando fortalecer a identidade e viabilizar o crescimento da grife de doces, a empresária e confeiteira goiana Mariana Perdomo anuncia a mudança em sua marca para Perdomo Doces. O projeto de mudança de marca foi iniciado há 3 anos e a transição acontecerá de forma gradual, começando pela loja instalada no Setor Bueno. Mariana também planeja a expansão do negócio e a ampliação do serviço de entregas. Recentemente a marca criou um aplicativo próprio de delivery, disponível na loja Play Store para Android e iOS. A grife de doces também trabalha pelo ifood e Cornershop.

Evidenciando a produção local em prata, Pirenópolis sedia 2ª Expo Joias

Joias de Pirenópolis com Indicação Geográfica estarão em evidência durante a feira (Foto: Divulgação/ Aceapp )